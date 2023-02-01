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Центробанк и МВФ готовят стратегию кибербезопасности для банков Азербайджана

Экономика Материалы 1 февраля 2023 12:03 (UTC +04:00)
Центробанк и МВФ готовят стратегию кибербезопасности для банков Азербайджана

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Центробанк Азербайджана и Международный валютный фонд (МВФ) готовят стратегию кибербезопасности для банков Азербайджана.

Об этом сказал в среду генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фарид Османов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

По его словам, на данном этапе ведется обсуждение этой стратегии и в ближайшее время ожидается предоставление общественности информации.

«На фоне цифровизации и активной трансформации Центробанк продолжает консультировать банки по усилению информационной системы», - добавил он.

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