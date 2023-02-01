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Строительство нового здания Центробанка Азербайджана продолжается в соответствии с планом

Экономика Материалы 1 февраля 2023 12:21 (UTC +04:00)
Строительство нового здания Центробанка Азербайджана продолжается в соответствии с планом

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Строительство нового административного здания Центрального банка Азербайджана продолжается в соответствии с планом.

Об этом сказал в среду председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

По его словам, достигнут прогресс в его реализации и никаких отклонений не наблюдается.

Отметим, что ранее в СМИ сообщалось о приостановке строительства нового административного здания ЦБ.

Напомним, что новое офисное здание регулятора будет состоять из 37 этажей на площади 67 981 квадратных метров.

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