Строительство нового здания Центробанка Азербайджана продолжается в соответствии с планом

БАКУ /Trend/ - Строительство нового административного здания Центрального банка Азербайджана продолжается в соответствии с планом.

Об этом сказал в среду председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

По его словам, достигнут прогресс в его реализации и никаких отклонений не наблюдается.

Отметим, что ранее в СМИ сообщалось о приостановке строительства нового административного здания ЦБ.

Напомним, что новое офисное здание регулятора будет состоять из 37 этажей на площади 67 981 квадратных метров.