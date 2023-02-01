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В агропарках Азербайджана будут обеспечены постоянной работой более 9 300 человек

Экономика Материалы 1 февраля 2023 12:47 (UTC +04:00)
В агропарках Азербайджана будут обеспечены постоянной работой более 9 300 человек

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В общей сложности в агропарках Азербайджана планируется обеспечить постоянной работой 9 318 человек.

Как передает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

«В настоящее время в агропарках обеспечены постоянной работой более 4600 человек, более 5 200 человек привлечены к сезонным работам. В будущем планируется создать более 4 700 дополнительных рабочих мест», - сказал он.

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