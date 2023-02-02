AccessBank выделил молодым предпринимателям более 45 млн. манатов

AccessBank, лидер микрофинансирования в Азербайджане, продолжает оказывать поддержку микро-, агро, малым и средним предпринимателям. Банк, который в течение 20 лет способствует развитию бизнеса, также помогает в формировании поколения молодых предпринимателей. Только в 2022 году AccessBank выделил в общей сложности более 45 миллионов манатов в виде кредитов для развития бизнеса 4000 предпринимателям в возрасте от 18 до 30 лет.

Помимо поддержки бизнеса, AccessBank также предоставляет возможности карьерного роста для молодых людей. Банк регулярно реализует проекты «Школа банкиров», «Школа розничного Банкинга» и «Малый и Средний Бизнес», а также программы стажировок для студентов азербайджаснких ВУЗ-ов. Основная цель всех вышеуказанных проектов – привлечение молодежи к банковскому делу, подготовка будущих лидеров и обеспечение их работой. В настоящее время около 40% сотрудников AccessBank составляют молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

Являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, AccessBank предоставляет свои услуги мелким и средним бизнесам с 2002 года. Среди акционеров Банка можно назвать Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международную Финансовую Корпорацию и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. Банк имеет 31 филиал, 15 из которых находятся в Баку, 16 – в регионах.

Для получения информации об услугах Банка можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, а также посетить сайт www.accessbank.az или аккаунты Банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).