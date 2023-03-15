Упрощение транзитной таможенной процедуры обеспечит безопасность торговой цепочки из Каспийского региона

БАКУ /Trend/ - Упрощение транзитной таможенной процедуры по принципу «единого окна» обеспечит безопасность торговой цепочки поставок из региона по Транскаспийскому международному среднему коридору «Восток-Запад».

Об этом, как сообщает Trend, сказал в среду генеральный секретарь всемирной таможенной организации Кунио Микурия в ходе многосторонней встречи по проекту упрощения транзитной таможенной процедуры по принципу «Единого окна» в рамках Транскаспийского международного среднего коридора «Восток-Запад».

По его словам, Азербайджан открыт к вступлению в мировую таможенную семью, что позволит значительно расширить количество торговых партнеров страны.

"Мне отрадно отметить, как представители Азербайджанского правительства демонстрируют свою поддержку нашей инициативе. Мы в свою очередь показываем, как расширить сеть в этом регионе, что является основой для Среднего коридора, а также обеспечения процветания и безопасности, которые таможня может принести в Каспийский регион", – заключил Микурия.