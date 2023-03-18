Достигнут ряд успехов в эксплуатации железорудных месторождений

БАКУ /Trend/ - Дочерняя компания Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» ООО «Daşkəsən Dəmir Filiz» (DDF) ведет успешную деятельность по эксплуатации крупнейших железорудных месторождений нашей страны и региона. Анализ, проведенный для начала в кратчайшие сроки работ на железорудном участке «Дашкесан», включающем месторождения «Север-восток», «Север-запад», «Юг-восток», «Юг-запад», «Демиров», «Дердере», был завершен в прошлом году. В соответствии с детальным анализом определена возможность добычи железной руды на месторождениях «Север-запад» и «Юг-восток» открытым способом, а на других – шахтным методом. Учитывая, что в отличие от открытого способа добычи, эксплуатация шахтным методом является более сложным и длительным процессом, на первом этапе с целью получения более быстрых результатов была начата работа по месторождениям «Север-запад» и «Юг-восток».

В результате переоценки минеральных ресурсов, проведенной в соответствии с современными стандартами, было достигнуто увеличение ресурсов, содержащихся в недрах земли, на 67.37 млн тонн. Таким образом, суммарные запасы месторождений «Север-запад» и «Юг-восток» были доведены со 117.6 млн тонн до 184.97 млн тонн. По этим двум месторождениям совместно с международным опытным консультантом из Великобритании «Micon International» разработан 21-летний план эксплуатации с применением современных технологий. Тем не менее, продолжаются разведочные работы на пяти месторождениях железорудного участка «Дашкесан» с целью увеличения сроков эксплуатации до 30 лет.

В соответствии с указанным планом эксплуатации, в рамках организации производства железной руды в период с 2025 по 2026 годы, с 2022 года были начаты работы по вскрытию и перемещению грунта для достижения железных пород, до конца этого года было добыто и собрано на складе 350 тыс. тонн руды. В текущем году, согласно плану эксплуатации, целью является добыча руды в объеме 1.66 млн тонн.

Производство железной руды направлено на замену перерабатываемого металлолома в стране высококачественным сырьем, снижение зависимости металлургической промышленности от импорта, а также на удовлетворение растущего спроса на стальную продукцию экспортного назначения. С этой целью предполагается создание новой производственной цепочки с экономически эффективными и оптимальными технологическими решениями. Производственная цепочка включает производство концентрата более высокого качества с содержанием железа 67%, а на следующем этапе – пеллет и железа прямого восстановления (DRI - Direct Reduced Iron) с содержанием железа 95% и горячего брикетного железа (HBI - Hot Briquetted Iron).

В прошлом году местная инженерная и консалтинговая компания ЗАО «ENCOTEC» провела предварительные работы в связи с проектом строительства обогатительного завода для производства железорудного концентрата, который планируется построить в Дашкесанском районе – вблизи железорудных месторождений. На территории завода были продолжены проектные работы по строительству новых основных и вспомогательных зданий, сносу пришедших в негодность строений. Кроме того, начаты работы по детальному проектированию вспомогательных зданий и инфраструктуры (вода, свет и т. д.), разработан генеральный план производственных и административных участков. Кроме того, на территории завода проведены реставрационные и восстановительные работы.

С железорудного участка «Дашкесан» концентрат в прошлые годы по канатной дороге транспортировался на погрузочный пункт, расположенный в поселке Гушчу, откуда по железной дороге осуществлялись грузоперевозки. Учитывая, что указанные активы, которые находились в эксплуатации в течение длительного времени, в настоящее время находятся в негодном состоянии, были оценены альтернативные и более эффективные решения для создания новой инфраструктуры. В результате исследований, проведенных с учетом международного опыта, было установлено, что процесс транспортировки по шламовому трубопроводу, который планируется впервые применить в нашей стране для обеспечения транспортировки из Дашкесанского района на завод по производству пеллет, расположенный на административной территории города Гянджи, является более эффективным с технической и финансовой точек зрения. В этом направлении британским офисом международной компании «Paterson&Cooke» были проведены предварительные и основные проектные работы. В рамках проектных работ были определены маршрут, конструктивные и механические требования к трубопроводу, а также проведены испытательные работы. В настоящее время работы по детальному проектированию продолжаются быстрыми темпами.

Согласно проекту, при строительстве трубопровода протяженностью 45 км железный концентрат, произведенный в Дашкесане, будет смешиваться с водой и транспортироваться в виде шлама в направлении города Гянджи. На станции обезвоживания, которая будет установлена в конце шламового трубопровода, концентрат и вода будут разделены, отделенный концентрат будет использоваться в процессе производства пеллет, а техническая вода – в процессе производства пеллет и DRI/HBI.

Учитывая благоприятное географическое положение города Гянджи для транспортировки в будущем пеллет и продукции DRI/HBI как на территории страны, так и в экспортных целях, планируется строительство предприятий по производству перечисленной продукции на административной территории указанного города. Начатые с этой целью привлеченной в качестве подрядчика по заводу по производству пеллет немецкой компанией «NewFer» начальные проектные работы в настоящее время продолжаются. За прошедший период также были проведены металлургические испытания концентрата и пеллет. В связи с проектом строительства второго предприятия – завода по производству продукции DRI/HBI – на административной территории города Гянджи в качестве последнего звена производственной цепочки в прошлом году при участии авторитетной австрийской компании «Horst Wiesinger Consulting» был проведен операционный и коммерческий анализ по выбору технологии. Среди потенциальных технологий были исследованы технологии производства итальянских, американских и японских компаний, которые имеют наибольшую долю на рынке.

Отметим, что с учетом того, что заводы, строительство которых планируется, будут формировать спрос на значительное количество источников электроэнергии, ведутся переговоры с целью оценки возможности использования альтернативных энергетических ресурсов. Также продолжается работа с соответствующими государственными органами по выделению территории для строительства заводов по производству пеллет и DRI/HBI.

В прошлом году на работы, связанные с созданием производственной цепочки, требующей больших инвестиций и являющейся достаточно сложной, было потрачено 44 млн 64 тыс. манатов. Чтобы не было дополнительной нагрузки на государственный бюджет, продолжается работа по привлечению иностранного инвестора, в том числе по изучению возможности использования различных финансовых инструментов.

Напомним, что за счет государственных средств, направленных на увеличение уставного капитала ООО DDF, общая сумма уставного капитала была определена в размере 183.9 млн манатов. Стоимость проекта с учетом НДС составляет 1.5 млрд манатов. Рассматриваемый проект обещает привнести большой вклад с точки зрения его влияния на макроэкономические показатели страны. С вводом в эксплуатацию месторождений железной руды прогнозируется, что к 2035 году в ВВП будет внесен вклад в миллиарды манатов и уплачены налоги в больших объемах. Учитывая прямой и косвенный эффект в процессе реализации проекта, который служит развитию ненефтегазового сектора нашей страны, планируется внести значительный вклад и в показатель занятости Гянджа-Дашкесанского экономического района благодаря созданию сотен постоянных рабочих мест.