SOCAR и "КазМунайГаз" продолжают работу над увеличением поставок нефти через Каспий

БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и казахстанская национальная компания "КазМунайГаз" продолжают работу над увеличением поставок нефти через Каспий.

Как передает в среду Trend, об этом журналистам сказал зампредседателя правления "КазМунайГаз" Булат Закиров.

"Мы сейчас развиваем новые маршруты через Каспий, в частности по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). С марта мы начали отгрузку тенгизской нефти в этом направлении. Проводим работу вместе с компанией SOCAR, а также с нашими нефтяными компаниями в Казахстане по увеличению этих объемов в целях обеспечения диверсификации", - сказал он.

По поводу транспортировки казахстанской нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) Закиров подчеркнул, что создание какой-либо крупной транспортной системы, аналогичной КТК, займет значительное время и потребует вложение капитала.

"Требуются миллиарды долларов. Мы будем продолжать эту работу, но сейчас основная работа проводится с целью сохранить стабильность существующих экспортных маршрутов", - отметил он.

Напомним, что как ранее заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, к концу 2023 года поставки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан из Казахстана составят 1,125 миллиона тонн нефти.

"Каждый месяц Азербайджан принимает от 12 до 14 танкеров, перевозящих казахстанскую нефть. Это удовлетворительное развитие событий. Первоначальное соглашение между сторонами предусматривало транспортировку 1,5 млн тонн нефти в этом году. Однако, учитывая, что поставки начались в апреле этого года, мы сможем транспортировать 1,125 миллиона тонн нефти к концу 2023 года", - сказал он.