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Международный аэропорт Гейдар Алиев принял первый рейс Georgian Wings (ФОТО)

Экономика Материалы 6 сентября 2023 18:16 (UTC +04:00)
Международный аэропорт Гейдар Алиев принял первый рейс Georgian Wings (ФОТО)

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6 сентября в Международном аэропорту Гейдар Алиев успешно приземлился первый рейс авиакомпании Georgian Wings по маршруту Тбилиси-Баку.

Самолет грузинского авиаперевозчика традиционно встретили водной аркой.

На церемонии, посвященной прибытию первого рейса Georgian Wings, присутствовали представители авиакомпании, а также Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе. Они подчеркнули важность данного события для развития взаимоотношений между странами.

«Наш аэропорт стремится к постоянному развитию и расширению своих международных партнерств, и запуск данного маршрута открывает еще больше возможностей для развития туризма, бизнеса и культурного обмена между двумя странами», - отметил директор Международного аэропорта Гейдар Алиев Теймур Гасанов.

«Мы с гордостью отмечаем успешное приземление первого рейса авиакомпании Georgian Wings по маршруту Тбилиси-Баку в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Этот важный момент подчеркивает наше тесное дружеское соседство между Грузией и Азербайджаном. Этот маршрут открывает перед нами бесконечные возможности для развития туризма, бизнеса и культурного обмена между нашими странами. Регулярные рейсы на воздушном судне ATR72-500 начинаются с этой недели, обеспечивая удобные полеты между Тбилиси и Баку. Мы ждем всех желающих на борту Georgian Wings для открытия новых горизонтов и укрепления наших партнерских отношений», -подчеркнул генеральный директор авиакомпании Georgian Wings Эдисон Пипиа.

Авиакомпания Georgian Wings будет осуществлять регулярные рейсы по маршруту Тбилиси-Баку-Тбилиси три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.

Билеты по данному маршруту можно приобрести на официальном сайте авиакомпании www.georgianwings.com, а также в офисах продаж авиакомпании.

Видеокадрами приземления первого рейса авиакомпании Georgian Wings в Международном Аэропорту Гейдар Алиев можете ознакомиться по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=bvuLx75p7RE&feature=youtu.be

Международный аэропорт Гейдар Алиев принял первый рейс Georgian Wings (ФОТО)
Международный аэропорт Гейдар Алиев принял первый рейс Georgian Wings (ФОТО)
Международный аэропорт Гейдар Алиев принял первый рейс Georgian Wings (ФОТО)
Международный аэропорт Гейдар Алиев принял первый рейс Georgian Wings (ФОТО)
Международный аэропорт Гейдар Алиев принял первый рейс Georgian Wings (ФОТО)
Международный аэропорт Гейдар Алиев принял первый рейс Georgian Wings (ФОТО)
Международный аэропорт Гейдар Алиев принял первый рейс Georgian Wings (ФОТО)
Международный аэропорт Гейдар Алиев принял первый рейс Georgian Wings (ФОТО)
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