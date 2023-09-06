Международный аэропорт Гейдар Алиев принял первый рейс Georgian Wings (ФОТО)

6 сентября в Международном аэропорту Гейдар Алиев успешно приземлился первый рейс авиакомпании Georgian Wings по маршруту Тбилиси-Баку.

Самолет грузинского авиаперевозчика традиционно встретили водной аркой.

На церемонии, посвященной прибытию первого рейса Georgian Wings, присутствовали представители авиакомпании, а также Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе. Они подчеркнули важность данного события для развития взаимоотношений между странами.

«Наш аэропорт стремится к постоянному развитию и расширению своих международных партнерств, и запуск данного маршрута открывает еще больше возможностей для развития туризма, бизнеса и культурного обмена между двумя странами», - отметил директор Международного аэропорта Гейдар Алиев Теймур Гасанов.

«Мы с гордостью отмечаем успешное приземление первого рейса авиакомпании Georgian Wings по маршруту Тбилиси-Баку в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Этот важный момент подчеркивает наше тесное дружеское соседство между Грузией и Азербайджаном. Этот маршрут открывает перед нами бесконечные возможности для развития туризма, бизнеса и культурного обмена между нашими странами. Регулярные рейсы на воздушном судне ATR72-500 начинаются с этой недели, обеспечивая удобные полеты между Тбилиси и Баку. Мы ждем всех желающих на борту Georgian Wings для открытия новых горизонтов и укрепления наших партнерских отношений», -подчеркнул генеральный директор авиакомпании Georgian Wings Эдисон Пипиа.

Авиакомпания Georgian Wings будет осуществлять регулярные рейсы по маршруту Тбилиси-Баку-Тбилиси три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.

Билеты по данному маршруту можно приобрести на официальном сайте авиакомпании www.georgianwings.com, а также в офисах продаж авиакомпании.

Видеокадрами приземления первого рейса авиакомпании Georgian Wings в Международном Аэропорту Гейдар Алиев можете ознакомиться по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=bvuLx75p7RE&feature=youtu.be