Соглашение с Азербайджаном о поставках газа позволит снизить зависимость от единого источника энергии - Петер Сийярто

БАКУ /Trend/ - Соглашение с Азербайджаном о поставках газа позволит снизить зависимость от единого источника энергии.

Как передает в четверг Trend, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Венгрия активно диверсифицирует источники газа, заключив соглашения с Азербайджаном, Турцией и Катаром, направленные на снижение зависимости от единственного источника. Несмотря на отсутствие финансовой поддержки со стороны ЕС, Венгрия тесно сотрудничает со странами Юго-Восточной Европы в расширении мощностей газовой инфраструктуры", - сказал он.

Ранее Сийярто заявил, что дружба Венгрии с Азербайджаном зависит не только от экономической активности. В то же время он отметил, что в этом году начался физический поток природного газа из Азербайджана в Венгрию.

Напомним, что MVM CEEnergy - крупнейший венгерский оптовый трейдер природного газа и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписали контракт на продажу 100 миллионов кубометров газа, поставки которого начнутся в четвертом квартале 2023 года. SOCAR уже приступила к закачке первых 50 миллионов кубометров газа в хранилища Венгрии.