Каспийские маршруты станут еще более конкурентоспособными - министр

БАКУ /Trend/ - Уверен, что совместными усилиями вопросы высоких тарифов и нерегулярных рейсов, которые создают проблемы в логистических операциях, будут вскоре решены и каспийские маршруты станут еще более конкурентоспособными.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, выступая на церемонии открытия форума на тему «Мультимодальный транспорт и логистика» Организации тюркских государств.

"Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, являющаяся одним из важнейших и стратегических компонентов связности между странами-членами Организации тюркских государств, имеет большое значение для экономического развития и благосостояния стран тюркского мира. В среднесрочной перспективе мы намерены ежегодно эксплуатировать более 200 регулярных блок-контейнерных поездов по Центральному коридору между Китаем и Турцией и железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. С другой стороны, уделяется внимание тому, чтобы каспийский транзит, который является еще одним важным компонентом Среднего коридора, был более эффективным и экономичным", - сказал турецкий министр.

Он также подчеркнул, что Турция внимательно отслеживает вопросы, связанные с Зангезурским коридором.