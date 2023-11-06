В ближайшее время начнется строительство 4 выходов новой станции метро в Баку

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время начнется строительство 4 выходов бакинской станции метро "B04" .

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на общественных слушаниях в Государственном агентстве экологической экспертизы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана заявил заместитель начальника департамента перспективного развития и капитального строительства ЗАО "Бакинский метрополитен" Нишат Гамидов.

Разработан проект по пересадке деревьев на 2 выходах этой станции.

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