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В ближайшее время начнется строительство 4 выходов новой станции метро в Баку

Экономика Материалы 6 ноября 2023 16:48 (UTC +04:00)
В ближайшее время начнется строительство 4 выходов новой станции метро в Баку

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В ближайшее время начнется строительство 4 выходов бакинской станции метро "B04" .

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на общественных слушаниях в Государственном агентстве экологической экспертизы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана заявил заместитель начальника департамента перспективного развития и капитального строительства ЗАО "Бакинский метрополитен" Нишат Гамидов.

Разработан проект по пересадке деревьев на 2 выходах этой станции.

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