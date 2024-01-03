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В Азербайджан началась поставка рыбных деликатесов из Астрахани

Экономика Материалы 3 января 2024 15:00 (UTC +04:00)
В Азербайджан началась поставка рыбных деликатесов из Астрахани

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ /Trend/ - Из Астрахани в Азербайджан впервые началась поставка рыбных деликатесов, передает в среду Trend.

Как сообщил сегодня российским СМИ глава Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий "Каспрыба" Андрей Маркин, в Азербайджан, в частности, отправлена сырая рыба - жерех, лещ и сазан, которые используются для приготовления блюд местной кухни.

Также начаты поставки черной икры и осетровых.

Маркин отметил, что рыба и рыбные деликатесы остаются брендом Астраханской области и чрезвычайно востребованы у партнеров за границей.

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