Ассоциация по развитию женского предпринимательства в Азербайджане о поддержке женщин-предпринимательниц в регионах

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день стартовым капиталом в регионах Азербайджана Ассоциацией по развитию женского предпринимательства (AQSİA) обеспечены 700 женщин-предпринимательниц.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала председатель AQSİA Сакина Бабаева в ходе проходящего в Баку мероприятия на тему "Женская солидарность и инновационное будущее ради зеленого мира", посвященного развитию женского предпринимательства.

"На сегодняшний день AQSİA организовала до 2 000 мероприятий и 150 ремесленных выставок. Кроме того, ассоциацией подписано 40 меморандумов, реализовано 15 международных и 10 местных грантовых проектов, проведенно более 330 семинаров, а 700 женщин-предпринимательниц в регионах Азербайджана обеспечены стартовым капиталом", - подчеркнула она.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!