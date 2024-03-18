В Yelo Bank состоялась презентация книги "История графического дизайна Азербайджана (1875-1990)" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Yelo Bank, верный своей стратегии корпоративной социальной ответственности, на этот раз открыл свои двери для проведения знакового культурного мероприятия. В здании головного офиса банка прошла презентация книги "История графического дизайна Азербайджана (1875-1990)", авторства известного графического дизайнера Расула Гасана. Данное издание затрагивает аспекты графического дизайна в контексте изобразительного искусства, культурной и социальной истории Азербайджана, демонстрируя богатое наследие страны в этой сфере.

На церемонии презентации выступили известные деятели из различных сфер, отметившие значимость и уникальность данной работы. Мероприятие украсили выступления музыкальных групп, в том числе джазовая музыка от H3 Collective в честь дня рождения Вагифа Мустафазаде, а также исполнение композиций Агшина Ализаде и Вагифа Мустафазаде в исполнении квартета и пианистки Нигяр Сулейман.

Стоит подчеркнуть, что книга "История графического дизайна Азербайджана" освещает изменения, новшества и разработки в области изобразительного искусства нашей страны в период с 1875 по 1990 годы. Она основана на обширных архивных исследованиях, включая посещения музеев, встречи с художниками и историками, а также анализ редких материалов.

Yelo Bank придает большое значение роли культуры и творчества в развитии общества и выражает готовность поддерживать инициативы, направленные на освещение и сохранение культурного наследия Азербайджана.

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