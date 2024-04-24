БАКУ/Trend/ - Башкортостан надеется на долгосрочное сотрудничество с предпринимателями Азербайджана.

Как передает в среду Trend, об этом сообщил заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов в ходе проходящего в Баку бизнес-форума "Азербайджан-Башкортостан".

По его словам, Башкортостан предлагает сотрудничество Азербайджану в сельском хозяйстве.

"Мы предложим бизнесу Азербайджана работать на наших территориях, для предпринимателей страны будут созданы комфортные условия при взаимовыгодном сотрудничестве", - сказал он.

Отмечается, что производимая продукция будет экспортироваться в Азербайджан, взамен же в Башкортостан будут поставляться овощи и фрукты.

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