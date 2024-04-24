Стали известны цели визита делегации Башкортостана в Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Делегация Башкортостана прибыла в Азербайджан с предложениями по поставкам продукции неэнергетического характера.

Как передает в среду Trend, об этом сообщил торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов в ходе проходящего в Баку бизнес-форума "Азербайджан-Башкортостан".

"Делегация прибыла с предложениями по поставкам продукции неэнергетического характера и в надежде найти здесь партнеров. Основная цель - расширить сотрудничество с Азербайджаном (поставки продукции из Республики Башкортостан и закупки высококачественной продукции из Азербайджана). Самое ценное – это то, что наши коллеги привезли идеи для повышения продовольственной безопасности азербайджанской экономики, расширения возможностей малого бизнеса в Азербайджане, то есть новые проекты, новые разработки, новые технологии, которые можно успешно внедрить в агропромышленном комплексе Азербайджана", - сказал он.

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