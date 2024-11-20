Гватемала подтверждает приверженность нулевому балансу углерода - вице-министр

БАКУ /Trend/ - Наша страна принимает на себя обязательства по

достижению нулевого углеродного баланса в лесном секторе.

Об этом заявил вице-министр природных ресурсов и изменения

климата Гватемалы Эдвин Кастельянос, выступая с национальным

заявлением на саммите COP29 в Баку, сообщает Trend.

По его словам, Гватемала, как одна из самых экологически

разнообразных стран мира, сталкивается с серьезными климатическими

вызовами. Страна, несмотря на то что она вносит лишь небольшую долю

в глобальные выбросы парниковых газов, переживает последствия

климатических изменений, такие как сильные штормы, ураганы и

наводнения, которые наносят экономический и экологический

ущерб.

"Мы обязаны усиливать коллективные усилия для борьбы с

климатическим кризисом. Наша страна активно внедряет инициативы по

адаптации и смягчению последствий изменения климата", - сказал

вице-министр.

Он отметил, что Гватемала также активно работает над

восстановлением и расширением лесных территорий, внедряя механизмы,

такие как программа углеродных сертификатов, с целью уменьшить

выбросы CO2. В этом процессе важным аспектом является участие всех

секторов экономики и местных сообществ, в том числе сельских

районов и коренных народов.

"Страны, которые наиболее пострадали от климатических изменений,

нуждаются в справедливом и доступном климатическом финансировании,

которое позволит эффективно реализовывать программы адаптации и

снижения уязвимости местных сообществ", - добавил Э.Кастельянос.