Гватемала подтверждает приверженность нулевому балансу углерода - вице-министр

БАКУ /Trend/ - Наша страна принимает на себя обязательства
по
достижению нулевого углеродного баланса в лесном секторе.
Об этом заявил вице-министр природных ресурсов и изменения
климата Гватемалы Эдвин Кастельянос, выступая с национальным
заявлением на саммите COP29 в Баку, сообщает Trend.
По его словам, Гватемала, как одна из самых экологически
разнообразных стран мира, сталкивается с серьезными климатическими
вызовами. Страна, несмотря на то что она вносит лишь небольшую долю
в глобальные выбросы парниковых газов, переживает последствия
климатических изменений, такие как сильные штормы, ураганы и
наводнения, которые наносят экономический и экологический
ущерб.
"Мы обязаны усиливать коллективные усилия для борьбы с
климатическим кризисом. Наша страна активно внедряет инициативы по
адаптации и смягчению последствий изменения климата", - сказал
вице-министр.
Он отметил, что Гватемала также активно работает над
восстановлением и расширением лесных территорий, внедряя механизмы,
такие как программа углеродных сертификатов, с целью уменьшить
выбросы CO2. В этом процессе важным аспектом является участие всех
секторов экономики и местных сообществ, в том числе сельских
районов и коренных народов.
"Страны, которые наиболее пострадали от климатических
изменений,
нуждаются в справедливом и доступном климатическом финансировании,
которое позволит эффективно реализовывать программы адаптации и
снижения уязвимости местных сообществ", - добавил Э.Кастельянос.