Белиз требует удвоения финансирования для адаптации в ответ на климатический кризис

БАКУ /Trend/ - Нужно удвоить финансирование для адаптации и ускорению предоставления средств на ликвидацию ущерба в связи с климатическими изменениями.

Об этом заявил вице-министр устойчивого развития и изменения климата Белиза Кенрик Уильямс, выступая с национальным заявлением на саммите COP29 в Баку, сообщает Trend.

По его словам, климатический кризис продолжает оказывать разрушительное воздействие на уязвимые страны, такие как Белиз. Природные катастрофы, такие как тропический шторм Лаура и лесные пожары, привели к потере более 200 миллионов долларов США, что составляет более 6 процентов от ВВП страны за последние два года.

"Нам нужно удвоение финансирования для адаптации, и нам нужно ускорить финансирование для потерь и ущерба. Каждый момент бездействия наносит ущерб жизням, экосистемам и средствам к существованию людей. Инвестиции в адаптацию - это не роскошь, а необходимое условие для выживания", - сказал он.

Вице-министр подчеркнул важность участия всех стран, включая Тайвань, в глобальных усилиях по преодолению климатического кризиса, отметив, что это необходимо для достижения устойчивого будущего.