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ВМО рассчитывает на тесное сотрудничество по реализации Бакинского диалога по воде

Экономика Материалы 21 ноября 2024 12:37 (UTC +04:00)
ВМО рассчитывает на тесное сотрудничество по реализации Бакинского диалога по воде

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Алена Павленко
Алена Павленко
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БАКУ/Trend/- Всемирная метеорологическая организация (ВМО) рассчитывает на тесное сотрудничество по реализации Бакинского диалога по воде.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала заместитель генерального секретаря ВМО Ко Барретт на мероприятии высокого уровня “Празднование дня воды. Спасательный круг для климата, природы и людей” в рамках COP29.

"Для ВМО большая честь участвовать в этом запуске и поддерживать председательство COP29 в разработке Бакинского диалога по воде. Мы с нетерпением ожидаем тесного сотрудничества по его реализации, и впечатляет, как быстро растет эта инициатива. Мы с оптимизмом смотрим на её дальнейшее развитие. Собравшись здесь на COP29, мы осознаем жизненно важную роль воды, "крови" нашей планеты, в достижении целей Парижского соглашения, поддержке смягчения последствий изменения климата, адаптации и построении устойчивости",- сказала она.

Барретт отметила, что водные ресурсы пресной воды всё больше оказываются под давлением из-за растущих потребностей общества, деградации окружающей среды и изменений, вызванных изменением климата.

"2023 год стал самым засушливым за последние более чем 30 лет в мировой рекордной статистике по рекам. Почти половина планеты пережила более низкие, чем обычно, годовые потоки рек.

Мировые ледники потеряли наибольшую массу за почти 50 лет наблюдений, и это тревожный знак для будущей водной безопасности миллиардов людей. Мы страдаем от более продолжительных засух и множества разрушительных наводнений, как уже упоминали предыдущие ораторы. Теплая атмосфера удерживает больше влаги, а более тёплый океан стимулирует интенсивные осадки. Каждое небольшое увеличение температуры увеличивает риск экстремальных осадков", - сказала она.

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