Центробанк Азербайджана работает над законопроектом, регулирующим деятельность виртуальных активов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана работает над законопроектом, регулирующим деятельность виртуальных активов и поставщиков услуг, связанных с виртуальными активами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала представитель Центрального банка Азербайджана Гюнай Махмудова в ходе VIII Международного банковского форума.

"В рамках стратегии развития финансовых рынков на 2024-2026 годы ведется работа над законопроектом о регулировании деятельности виртуальных активов и поставщиков услуг, связанных с ними. Одновременно предполагается создание необходимой нормативно-правовой базы, связанной с распределенными реестрами. Кроме того, планируется разработка требований к функциональности банков в контексте İOS", - сказала она.

Отметим, что ранее правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило "Стратегию развития финансового сектора на 2024-2026 годы". Стратегия включает в себя такие приоритеты, как развитие страхования, рынков капитала и платежного сектора в стране, а также укрепление стабильности банковского сектора.

В ней отражены такие стратегические цели, как расширение финансовой доступности, увеличение охвата финансовых услуг и диверсификация финансовых инструментов, повышение эффективности в секторе, внедрение корпоративного управления, а также усиление прозрачности и стабильности.

Стратегический документ также определяет вероятный рыночный потенциал каждого сектора, соответствующие требования Центрального банка к качеству и механизмы контроля, основанные на рисках, цифровые финансы, устойчивое финансирование, профессиональное развитие и расширение государственных финансовых знаний.