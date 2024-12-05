Карты Visa Infinite от Халг Банк со скидкой 50%

БАКУ/Trend/ - В рамках новой кампании, до 5 февраля клиенты смогут заказать премиальную карту Visa Infinite со скидкой 50% на комиссию за обслуживание или первоначальную сумму и пользоваться премиальными услугами в любой точке мира.

Карта сроком на 1 год – оплата стоимости карты 100 AZN или первоначального взноса 7 500 AZN / 5 000 USD/EUR/GBP,

На 2 года - оплата стоимости карты 150 AZN или первоначального взноса 10 000 AZN / 7 500 USD/EUR/GBP,

На 3 года – оплата стоимости карты 200 AZN или первоначального взноса 12 500 AZN / 10 000 USD/EUR/GBP.

В числе этих услуг медицинское страхование на сумму до 2.5 миллиона долларов США во время путешествий, круглосуточный сервис Visa Concierge, бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов в рамках программы LoungeKey 6 раз в год, прохождение формальных процедур в аэропортах без очередей (Fast Track) 6 раз в год, услуга «Водитель», бесплатный трансфер в/из аэропорта Баку Гейдар Алиев, в аэропортах Стамбула и ряда курортных городов Турции.

Visa Infinite можно заказать онлайн, перейдя по ссылке https://cardorder.xalqbank.az/?card=9/, либо в филиалах Халг Банка. Доставка по Баку бесплатная.

Халг Банк, отмечающий в этом году 20-летие своей деятельности, в настоящее время является одним из динамично развивающихся финансовых учреждений региона. Наряду с различными альтернативными каналами продаж, банк предлагает клиентам современные и доступные банковские услуги посредством сети обслуживания, состоящей из 30 филиалов по всей стране.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/ , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.