ЧБТР поддержит ключевые проекты в Азербайджане через новое кредитное соглашение

БАКУ/Trend/- Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) и Standard Chartered Bank заключили соглашение о долгосрочном кредитном механизме на сумму 75 миллионов евро, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Банк.

Средства из этого механизма предназначены для реализации важных проектов развития в Албании, Азербайджане и Турции, что укрепляет роль ЧБТР в содействии устойчивому экономическому росту.

Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) поддерживает данный механизм.

Standard Chartered выступает главным организатором, координатором ICIEC, банком-структуратором и букраннером. Используя опыт Standard Chartered и возможности ICIEC в управлении рисками, ЧБТР предпринимает решительные шаги для укрепления экономической стабильности и роста в регионе.

Этот механизм представляет собой стратегическое сотрудничество, направленное на поддержку миссии Банка по развитию своих государств-членов через эффективные финансовые партнерства. Средства направляются на проекты развития, в которых пересекаются мандаты ICIEC и ЧБТР, что способствует усилению сотрудничества между этими институтами.