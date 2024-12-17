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Современные цифровые пограничные платформы позволят Азербайджану укрепить сотрудничество на международных рынках

Экономика Материалы 17 декабря 2024 11:07 (UTC +04:00)
Современные цифровые пограничные платформы позволят Азербайджану укрепить сотрудничество на международных рынках

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/ Trend/ - Современные коридоры и цифровые пограничные платформы позволят Азербайджану укрепить сотрудничество на международных рынках, включая ЕС и другие регионы.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики Шахмар Мовсумов на таможенном бизнес-форуме в Баку.

"Укрепление таможенных бизнес-операций, создание культуры взаимодействия и применение принципов доверительного партнерства важны для повышения эффективности таможенных операций. Основная цель этих подходов – обеспечить открытый диалог и сотрудничество между бизнесом и таможенными органами, упростить торговые правила, внедрить изменения и поощрять ответственных партнеров. Активация процессов импорта и экспорта создает большие возможности для роста. Снижение бюрократических требований и ускорение процессов делает экспорт более эффективным, укрепляя позиции нашей страны в международной торговле. Диалог с бизнесом в этой сфере приобретает особую значимость. Обсуждая актуальные вопросы, можно определить наиболее оптимальные процессы как для предпринимателей, так и для таможенных органов", - сказал он.

По его словам, более тесное и продуктивное сотрудничество предпринимателей с таможенными органами способствует упрощению торговых операций и созданию новых возможностей для роста.

Внедрение принципов доверительного партнерства будет взаимовыгодным для бизнеса и таможенных органов, а также ускорит коммерческие гарантии. Современные коридоры и цифровые пограничные платформы поднимут таможенные процедуры на новый уровень, обеспечивая скорость и надежность, что позволит Азербайджану укрепить сотрудничество на международных рынках, включая ЕС и другие регионы. Повышение прозрачности и доверия между бизнесом и таможенными органами также невозможно без использования новых технологий и искусственного интеллекта. Несомненно, такие подходы улучшат внешнеторговые процессы нашей страны и укрепят позиции бизнеса. В заключение, хочу подчеркнуть, что проведение реформ будет продолжаться, и мы уверены, что таможенная сфера Азербайджана будет примером для всего мира", - добавил Ш.Мовсумов.

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