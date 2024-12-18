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Процессинговый центр Azer Turk Bank получил международный сертификат

Экономика Материалы 18 декабря 2024 14:51 (UTC +04:00)
Процессинговый центр Azer Turk Bank получил международный сертификат
Фото: Azer Turk Bank

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БАКУ /Trend/ - Завершен аудит в Процессинговом центре государственного Azer Turk Bank, проведенный международной компанией по внедрению стандартов безопасности Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS), применяемых в сфере платежных карт.

По результатам проведенных исследований Azer Turk Bank был выдан сертификат полного соответствия стандарту PCI DSS 4.0.1 по безопасности данных в области платежных карт.

Данный сертификат в очередной раз подтверждает, что Банк соответствует высоким международным стандартам в области информационной безопасности, а платежные карты и данные по проведенным с их помощью операциям защищены на уровне, соответствующем мировым стандартам.

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