Ведутся переговоры о создании корреспондентской связи между депозитариями Азербайджана и Казахстана

БАКУ/ Trend/ - В настоящее время НДЦ ведет переговоры с Казахстаном о создании корреспондентской связи между депозитариями.

Как передает в субботу Trend, об этом сообщил председатель правления Национального депозитного центра Азербайджана Агагусейн Худавердиев в ходе медиа-брифинга по системе "E-vote" НДЦ Азербайджана

"НДЦ Азербайджана ведет переговоры с Центральным депозитарием Казахстана о налаживании взаимного сотрудничества. В целом, НДЦ направил запросы о сотрудничестве в несколько стран. Однако этот вопрос зависит от взаимного интереса рынков. Кроме того, в настоящее время НДЦ активно сотрудничает с Грузией и Украиной", - сказал он.