Yelo Bank посетил семьи шехидов и ветеранов в Шамахы (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках очередного проекта социальной ответственности сотрудники Yelo Bank посетили семьи шехидов и ветеранов в городе Шамахы. Цель инициативы заключалась не только в том, чтобы порадовать семьи праздничными подарками, но и выразить им моральную поддержку в преддверии праздников.



Каждая семья встречала команду с большой теплотой и искренностью, что сделало встречи особенно трогательными. Слова, которые часто звучали из уст семей, - «Двери дома шехида всегда открыты для посещения» - вызвали сильные эмоции у сотрудников банка, подчеркивая важность таких инициатив.



Yelo Bank продолжает оставаться активным сторонником и инициатором проектов корпоративной социальной ответственности в нашей стране. Мы твердо намерены продолжать работу над сохранением наших ценностей и улучшением благосостояния общества.



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