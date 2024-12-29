NEQSOL Holding выделил 500 тысяч манат Фонду “YAŞAT”

БАКУ/Trend/ - NEQSOL Holding выделил Фонду “YAŞAT” средства в размере 500 000 манатов в преддверии Дня Солидарности Азербайджанцев Мира.

Часть средств, перечисленные в Фонд, предназначены для финансирования затрат на образование и лечение получивших инвалидность лиц, раненых в ходе борьбы за восстановление территориальной целостности Азербайджана, и членов семей шехидов.

Другая часть средств выделена на специальные социальные проекты, которые будут реализованы Фондом “YAŞAT” при поддержке NEQSOL Holding.

Таким образом, начиная с 2021 года и с учетом текущей суммы, по решению NEQSOL Holding компании в составе холдинга – Bakcell, Norm, Azerconnect Group и Nobel Energy – выделили Фонду “YAŞAT” общую сумму в размере 3,7 миллиона манатов.

NEQSOL Holding выражает свои наилучшие пожелания мира и благополучия азербайджанскому народу по случаю наступающего Дня Солидарности Азербайджанцев Мира и Нового года.

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в 11 странах в таких сферах, как телекоммуникации, энергетика, строительство и высокие технологии.