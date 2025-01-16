В Азербайджане завершен процесс формирования транзитного портала

БАКУ/ Trend/ - Завершен процесс формирования транзитного портала и создан документ "рамочное соглашение" для его реализации.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров в ходе Х заседания глав таможенных служб Организации тюркоязычных государств (ОТГ).

"Для создания транзитного портала были подготовлены условия и разработан правовой механизм, который направлен сторонам-участницам по дипломатическим каналам. Хочу отметить, что в процессе разработки транзитного портала активное участие приняли тюркские государства, а также представители таможенных служб. Особо хочу подчеркнуть роль Службы таможни в этом процессе. Благодаря участию специалистов из Азербайджана и других стран, включая Казахстан, Кыргызстан и другие государства, завершен процесс формирования транзитного портала. Уже создан документ для его реализации, который носит название "рамочное соглашение". Надеемся, что мы уделим этому вопросу особое внимание и в будущем будем использовать транзитный портал как инструмент для взаимной торговли между тюркскими государствами", - сказал он.

Ш.Багиров отметил, что этот портал будет способствовать упрощению, ускорению и прозрачности перевозки грузов между нашими странами.

"Для достижения этой цели важную роль играют реформы в таможенной системе. Упрощение таможенных процедур, внедрение информационных технологий и цифровизация процессов повышают скорость и эффективность грузоперевозок. Таможенные органы Азербайджана продолжают работать над приведением своей деятельности в соответствие с международными стандартами и внедрением современных решений", - подчеркнул председатель.