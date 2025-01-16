Система E-TIR создаст многочисленные преимущества для перевозчиков в странах-членах ОТГ - Каират Джумагалиев

БАКУ/ Trend/ - Совместные усилия по внедрению странами-членами Организации тюркоязычных государств (ОТГ) информационной системы E-TIR создадут многочисленные преимущества для перевозчиков.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил заместитель председателя Комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана Каират Джумагалиев в ходе Х заседания глав таможенных служб ОТГ.

Он отметил, что Казахстан, как полноправный участник мировых экономических отношений, предпринимает активные действия по развитию международной цепочки поставок и улучшению прозрачности и эффективности деятельности таможенных служб.

"В силу своего географического расположения Казахстан рассматривается как одно из транзитных государств, связывающих Европу и Азию. Внешнеэкономическая политика нашего государства направлена на расширение границ международной интеграции и глобальных экономических процессов. Хотел бы отметить ваше внимание на нескольких моментах. Во-первых, реализация и расширение использования информационной системы E-TIR необходимы для упрощенных и ускоренных перевозок грузов стран-участниками ОТГ. Убежден, что наши совместные усилия по внедрению нашими странами информационной системы E-TIR создадут многочисленные преимущества для перевозчиков", - сказал К.Джумагалиев.