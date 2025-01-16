БАКУ/ Trend/ - Представители налоговой и таможенной администрации Венгрии планируют посетить Баку в текущем году.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщила заместитель начальника отдела международных отношений Национальной налоговой и таможенной администрации Венгрии Жужа Кечкеш (Zsuzsa Kecskes) в ходе Х заседания глав таможенных служб стран-членов Организации тюркоязычных государств (ОТГ).

"В сотрудничестве с Азербайджаном мы высоко ценим наши отношения и хотели бы поддерживать и укреплять их в будущем. Последние годы стали плодотворным периодом в этом направлении. По приглашению председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахина Багирова наши представители планируют посетить Баку в конце этого года", - сказала она.