ЕЭК ООН почти готова к полной реализации E-TIR в регионе стран-членов ОТГ

БАКУ/ Trend/ - Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) ООН почти готова к полной реализации E-TIR в регионе стран-членов Организации тюркоязычных государств (ОТГ).

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил заместитель Исполнительного секретаря ЕЭК ООН Дмитрий Мариясин в ходе Х заседания глав таможенных служб стран-членов Организации тюркоязычных государств (ОТГ).

"Конвенция TIR, являющаяся глобальным инструментом ООН, недавно была дополнена процедурой E-TIR. Те, кто следил за процессом, знают, что принятие Приложения 11, позволившего внедрить E-TIR, было долгим и сложным процессом. Это потребовало значительных усилий со стороны профессионалов таможенных органов и широкой общественности. Теперь это ценный публичный инструмент, доступный для всех стран-участниц. Это пример того, какими должны быть конвенции ООН в будущем — полностью цифровыми и отражающими современные реалии бизнеса", - сказал он.

Д.Мариясин добавил, что в то время как ООН разрабатывала Приложение 11, бизнес продолжал работать, и за это время произошли важные изменения.

"Таможенные органы и частный сектор продолжают получать выгоду от Конвенции TIR, которая эффективно администрируется IRU. Она помогает оптимизировать операции, сократить время ожидания, улучшить распределение ресурсов, сэкономить средства и увеличить доходы бизнеса. Мы почти готовы к полной реализации E-TIR в регионе ОТГ. Но необходимо сделать последний шаг. Нам нужно, чтобы система E-TIR стала полностью функциональной, и, на наш взгляд, это достижимо. Совместными усилиями с присутствующими здесь партнёрами мы можем реализовать это в течение следующего года", - отметил он.

По его словам, необходимо интегрировать национальные таможенные системы с международной системой E-TIR, управляемой ЕЭК.

"Существует несколько сценариев реализации, включая вопросы правовой базы, кибербезопасности и технической реализации. У нас есть инструменты и знания, и при вашем активном участии мы можем реализовать это в ближайшие месяцы. Мы также призываем ОТГ использовать план действий как платформу для координации на рабочем уровне. Секретариат ЕЭК разработал все необходимые ИТ-приложения для управления Конвенцией и готов передать их странам-участницам. Я рад сообщить, что несколько стран уже завершили интеграцию. Теперь нам необходимо, чтобы все страны вдоль коридора подключились к системе", - добавил Д.Мариясин.