Выгодное предложение от Yelo Bank для предпринимателей!

Для тех, кто хочет начать или расширить свой бизнес, Yelo Bank предлагает удобный и доступный кредит микробизнеса:



✔️ До 100 000 манатов с льготным периодом до 12 месяцев;

✔️ Без дополнительных расходов на страховку и открытие счета;

✔️ Гибкие условия – срок кредита до 48 месяцев;

✔️ Оперативное принятие решений и быстрое оформление.



Дополнительно Yelo Bank предоставляет возможность зачисления кредита на бизнес-карту. Достаточно всего лишь раз посетить филиал и оформить карту, после чего все последующие кредитные средства будут переводиться автоматически на нее. Бизнес-карта предоставляется бесплатно!



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