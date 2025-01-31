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Выгодное предложение от Yelo Bank для предпринимателей!

Экономика Материалы 31 января 2025 11:50 (UTC +04:00)
Выгодное предложение от Yelo Bank для предпринимателей!

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Для тех, кто хочет начать или расширить свой бизнес, Yelo Bank предлагает удобный и доступный кредит микробизнеса:

✔️ До 100 000 манатов с льготным периодом до 12 месяцев;
✔️ Без дополнительных расходов на страховку и открытие счета;
✔️ Гибкие условия – срок кредита до 48 месяцев;
✔️ Оперативное принятие решений и быстрое оформление.

Дополнительно Yelo Bank предоставляет возможность зачисления кредита на бизнес-карту. Достаточно всего лишь раз посетить филиал и оформить карту, после чего все последующие кредитные средства будут переводиться автоматически на нее. Бизнес-карта предоставляется бесплатно!

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