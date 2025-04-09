Ассоциация банков Азербайджана (АБА) отмечает 35-летие своей деятельности. Председатель Правления Банка ВТБ (Азербайджан) Игорь Окаев поздравил Ассоциацию банков Азербайджана с юбилеем.

«Уважаемая Ассоциация банков Азербайджана,

От имени коллектива ВТБ (Азербайджан) искренне поздравляю Вас с 35-летием!

За это время АБА сыграла важную роль в развитии банковского сектора, совершенствовании финансовой системы и расширении международного сотрудничества. Ваш вклад в формирование современной и прозрачной банковской среды заслуживает высокой оценки.

За прошедшие 35 лет Ассоциация наладила широкие международные связи, что позволило местным банкам получить доступ к передовому мировому опыту ведущих банков, а также способствовало развитию банковского сектора и повышению его конкурентоспособности.

АБА также зарекомендовала себя как лидера и новатора, неизменно поддерживающего инновационные инициативы банков и способствующий реализации социально значимых проектов.

Желаем руководству и всему коллективу Ассоциации дальнейших успехов, новых достижений и устойчивого развития в будущем!» — сказал Председатель Правления ВТБ (Азербайджан) Игорь Окаев.