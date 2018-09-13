В Сумгайыте разоблачена транснациональная преступная сеть по контрабанде наркотиков (ФОТО)

13 сентября 2018 17:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Управления полиции Сумгайыта провели успешную операцию, в ходе которой были разоблачены члены транснациональной преступной сети, занимавшиеся контрабандой, оборотом и сбытом наркотиков в стране, говорится в сообщении МВД, распространенном в четверг.

В результате оперативных мер, принятых на основе поступившей информации, полиция задержала жителей Джалилабадского района Шахлара Гасымова и Ахмеда Ахмедова, пытавшихся сбыть в городе наркотические вещества.

В ходе личного досмотра и обыска управляемого Ахмедовым автомобиля "ВАЗ-2106" было обнаружено и изъято наркотическое вещество – героин весом около одного килограмма.

В своих показаниях задержанные признались, что вместе с другими членами группы Яшаром Гасымовым и Сулейманом Магеррамовым приобрели героин 27 июля в селе Аруз Ярдымлинского района у гражданина Ирана по имени Рза для продажи.

Сотрудники Сумгайытского городского управления полиции передали следствию названных членов группировки, в том числе и гражданина Ирана.

В ходе следствия было установлено, что задержанные граждане Азербайджана, как заранее сговорившаяся группа, приобрели у Рзы Джавади 3 590 граммов героина, а также тирьяк, кустарно изготовленный из 932 граммов мака.

Была также найдена и изъята оставшаяся часть наркотического средства, припрятанного задержанными в Джалилабадском районе.

По факту в следственном отделе Управления полиции Сумгайыта возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана.

Необходимые и безотлагательные следственные действия по уголовному делу продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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