Стали известны имена пострадавших в ДТП в Сальянском районе

26 апреля 2019 11:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стали известны имена пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса в селе Нохудлу в Сальянском районе, сообщает в пятницу Trend.

ДТП произошло в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и автомобиля марки "Mercedes".

Пострадавшими являются жители Сальянского района Мурадов Эльмеддин Юнис оглу (1979), Исмайлов Заур Адиль оглу (1977), жительница Масаллинского района Зейналова Хумназ Фейруз гызы (1965), житель Джалилабадского района Солтанов Мамедгулу Хатам оглу (1952). Они помещены в центральную больницу Сальянского района.

Пострадавшим в ДТП Аллахвердиеву Танрыверди Эльнур оглу (1988), Амановой Азизе Амир гызы (1962), Керимову Билалу Назим оглу (1999), Алиевой Шафаг Фамиль гызы (2001), ее брату Алиеву Ниджату Фамиль оглу (2004), Аббасову Анару Азер оглу (1987) после оказания первой медицинской помощи было назначено лечение в амбулаторных условиях.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)

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