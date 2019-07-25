Самолет ВВС Азербайджана потерпел крушение во время учебных полетов (версия 2)

25 июля 2019 10:26 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Накануне в 22:00 самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение во время учебных полетов, упав в Каспийское море, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Во время ночных учебно-тренировочных полетов внезапно была потеряна связь с самолетом МиГ-29 ВВС Азербайджана, и он исчез с радаров.

По предварительной версии, в результате авиакатастрофы военный самолет упал в Каспийское море.

Для поиска и спасения пилота проводятся безотлагательные меры.

Созданная по поручению министра обороны комиссия расследует причины авиакатастрофы.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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