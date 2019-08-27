В Баку загорелся цех по производству красок (ФОТО)

27 августа 2019 12:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В цеху по производству красок, расположенном в Наримановском районе Баку, начался пожар, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ИВ Наримановского района.

Пожар в частном цеху, расположенном по адресу: просп. Гейдара Алиева, 133с, начался внезапно.

На место происшествия привлечена техника и живая сила МЧС. В настоящее время пожар потушен.

По предварительной версии, пострадавших нет.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • В Баку загорелся цех по производству красок (ФОТО)
  • В Баку загорелся цех по производству красок (ФОТО)
  • В Баку загорелся цех по производству красок (ФОТО)
  • В Баку загорелся цех по производству красок (ФОТО)
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