В Баку загорелся цех по производству красок (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В цеху по производству красок, расположенном в Наримановском районе Баку, начался пожар, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ИВ Наримановского района.
Пожар в частном цеху, расположенном по адресу: просп. Гейдара Алиева, 133с, начался внезапно.
На место происшествия привлечена техника и живая сила МЧС. В настоящее время пожар потушен.
По предварительной версии, пострадавших нет.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.