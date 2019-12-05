На перегоне Баку-пассажирская - Кешля устранена техническая неисправность

5 декабря 2019 12:07 (UTC+04:00)

В связи с ухудшением погодных условий (в результате сильного ветра), сегодня в 03:25 на перегоне Баку-пассажирская - Кешля произошла техническая неисправность в контактной сети.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЗАО" Азербайджанские железные дороги".

В сообщении говорится, что в результате инцидента электропоезда в 07:50 из Баку и в 08:40 из Сумгаита не смогли отправиться в путь. Были проведены срочные восстановительные работы по устранению технических неполадок.

В настоящее время поезда движутся по расписанию.

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