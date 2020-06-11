БАКУ /Trend/ - Народный артист Теймур Мустафаев скончался от коронавируса.

Как сообщили в четверг Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), он поступил в медучреждение "Ени клиника" в тяжелом состоянии.

"Четвертого июня 2020 года машиной скорой помощи в клинику был доставлен Мустафаев Теймур Агахан оглу, 1939 года рождения. Он поступил в тяжелом состоянии с диагнозами "двусторонняя пневмония COVID-19", "острая дыхательная недостаточность", "сердечно-легочная недостаточность", "сахарный диабет II типа с тяжелым клиническим течением", "ишемия нижних конечностей", и сразу же был помещен в реанимационное отделение. Пациент прошел соответствующие обследования и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По показанию врача-инфекциониста ему было назначено антибактериальное, антивирусное лечение против COVID-19. Несмотря на все усилия врачей, в 15:30 11 июня 2020 года он скончался", - говорится сообщении.

Отметим, что один из видных представителей музыкального искусства Азербайджана, народный артист, президентский стипендиат Теймур Агахан оглу Мусафаев скончался на 82-м году жизни.

(Текст: Турал Гараджаев)