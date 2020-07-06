В Азербайджане 2 сотрудника полиции скончались от коронавируса

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане от коронавируса скончались два сотрудника полиции, сообщает в понедельник Trend.

Один из них скончался 1 июля, другой - 4 июля.

Факт подтвердили Trend в пресс-службе МВД.

(Текст: Кямаля Сеидова.)