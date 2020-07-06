В Азербайджане 2 сотрудника полиции скончались от коронавируса
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане от коронавируса скончались два сотрудника полиции, сообщает в понедельник Trend.
Один из них скончался 1 июля, другой - 4 июля.
Факт подтвердили Trend в пресс-службе МВД.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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