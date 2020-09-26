Два бывших сотрудника МИД Азербайджана отпущены под домашний арест
БАКУ /Trend/ - Арестованным сотруднику Консульского управления МИД Ильгару Алиеву и начальнику Консульско-правового отдела Нурупаше Абдуллаеву суд изменил меру пресечения на домашний арест, сообщает в субботу Trend., сообщает в субботу Trend.
Их ходатайства были рассмотрены по отдельности в Сабаильском суде, и принято решение отпустить обоих под домашний арест.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )
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