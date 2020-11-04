В Азербайджане произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В среду в 21:51 по местному времени на территории Имишлинского района, в 17 километрах к северо-западу от станции Саатлы произошло землетрясение.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Магнитуда подземных толчков в эпицентре составила 4, в прилегающих районах - до 4-3. Землетрясение не ощущалось.