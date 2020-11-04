В Азербайджане произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В среду в 21:51 по местному времени на территории Имишлинского района, в 17 километрах к северо-западу от станции Саатлы произошло землетрясение.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.
Магнитуда подземных толчков в эпицентре составила 4, в прилегающих районах - до 4-3. Землетрясение не ощущалось.
Лента новостей
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в мире, эпидемию COVID-19, перевалку товаров, нефтегазовую тематику
Попытка диверсии со стороны Армении против подразделений азербайджанской армии предотвращена - минобороны
В Азербайджане контроль над "Виртуальной школой" будут осуществлять местные органы управления образованием
Мы решительно осуждаем угрозы со стороны армянского лобби во Франции в адрес телеканала TF1 - Хикмет Гаджиев
Как армянские епископы убивали новорожденных и готовили святотатственные просфоры – из бестселлера "Имя розы"
Лидер французской экстремистской группировки Zouaves Paris используется Арменией в качестве наемника
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации еще несколько сел Джабраильского, Зангиланского и Губадлинского районов
Международные правозащитные организации слишком поздно реагируют на армянский террор - правозащитник
Мы неоднократно заявляли Армении, что конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана - посол Ирана
Война привела к своеобразному переформатированию азербайджанской нации – эксклюзивное интервью с Мурадом Ибрагимбековым
Возбуждено уголовное дело в отношении распространителей видео из зоны боевых действий - СГБ Азербайджана
АСА и Турецкий институт страхования в ноябре проведут курсы для страховых и перестраховочных компаний Азербайджана
Верховный Главнокомандующий формирует новую систему безопасности Кавказа в целом - секретарь Совбеза Азербайджана
Туркменистан хорошо реализовывает свой потенциал в качестве производителя и экспортера газа – Оксфордский энергетический институт
Азербайджан не только побеждает Армению, но и нейтрализует влияние тех, кто оказывает ей поддержку - Рамиль Усубов
На Агдеринском направлении фронта уничтожено большое количество личного состава и военной техники армянских ВС - минобороны Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Армяне всегда хотят преподнести себя вечно страдающими, плачущими, вечно нуждающимися в помощи людьми
Гора Агрыдаг будет подсвечена цветами флагов Азербайджана и Турции – глава муниципалитета назвал дату (ЭКСКЛЮЗИВ)
Оксфордский энергетический институт рассказал об основных аспектах туркменского нефтегазового сектора
Азербайджанская армия имеет тактическое, огневое и территориальное преимущества над армянскими ВС - минобороны