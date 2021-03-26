В Ходжавендском районе обнаружены и обезврежены десятки мин (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Сотрудники Лачинского РОП продолжают проводить мероприятия по поиску неразорвавшихся боеприпасов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бардинскую региональную группу пресс-службы МВД.
На территории Учтепе в Ходжавендском районе полицейские обнаружили большое количество мин и проинформировали об этом сотрудников Агентства Азербайджана по разминированию.
При проверке указанной местности были обнаружены 78 противотанковых и противопехотных мин и взрывателей, приняты меры по их обезвреживанию.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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