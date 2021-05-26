Пожар на рынке в Барде потушен (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

(изменен заголовок, первая версия опубликована в 09:15)

БАКУ /Trend/ - Пожар на рынке в Барде потушен.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на МЧС.

Напомним, что сегодня на «горячую линию» 112 МЧС поступила информация о пожаре в магазине на территории рынка села Гюльоглулар Бардинского района.

В результате оперативно проведенных мер было предотвращено распространение огня на большую территорию, пожар был потушен.

Отметим, что, учитывая сложность пожара, к его тушению, наряду с пожарными бригадами Бардинского района, были привлечены силы противопожарных частей Евлахского, Агдамского, Тертерского и Агджабединского районов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)