На Каспии произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В Каспийском море произошло землетрясение.

Как сообщили Trend в Республиканском центре сейсмологической службы, землетрясение произошло в 04:02 по бакинскому времени.

Магнитуда подземных толчков составила 3.2, очаг залегал на глубине 44 километра.