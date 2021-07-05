На Каспии произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В Каспийском море произошло землетрясение.
Как сообщили Trend в Республиканском центре сейсмологической службы, землетрясение произошло в 04:02 по бакинскому времени.
Магнитуда подземных толчков составила 3.2, очаг залегал на глубине 44 километра.
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