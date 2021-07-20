В Баку тушат пожар в многоэтажном доме

БАКУ /Trend/ - На короткий номер 112 горячей линии МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в 16-этажном жилом доме в Наримановском районе Баку. Пожарные расчеты незамедлительно выехали на место происшествия.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на МЧС, по предварительным данным, в шахте дома горят электрические кабели. В настоящее время тушение пожара продолжается.

Из-за автомобилей, хаотично припаркованных у въезда во двор и в самом дворе дома, пожарные столкнулись с трудностями, говорится в сообщении.