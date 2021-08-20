Суд не удовлетворил ходатайство адвокатов экс-главы ИВ Имишлинского района

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям 20 августа начался судебный процесс по делу арестованного экс-главы Исполнительной власти (ИВ) Имишлинского района Вильяма Гаджиева.

На заседании под председательством судьи Азера Пашаева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Как сообщает в пятницу Trend, адвокаты Гаджиева ходатайствовали об изменении меры пресечения своему подзащитному с ареста на домашний арест в связи с состоянием его здоровья.

Ходатайство было отклонено судом.

Кроме того, адвокаты ходатайствовали о переводе их подзащитного из изолятора Службы государственной безопасности в изолятор №1 Пенитенциарной службы министерства юстиции.

Решение по этому ходатайству будет принято на следующем заседании суда, которое пройдет третьего сентября.

Ранее сообщалось, что по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности по фактам злоупотребления должностными полномочиями, растраты, неоднократного получения взяток и должностного подлога, Вильям Гаджиев был привлечен к ответственности по соответствующим статьям УК Азербайджана.

Следственный орган возбудил в отношении Гаджиева уголовное дело, и решением Сабаильского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста на четыре месяца.

Четвертого июня 2021 года в Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа о продлении срока ареста Гаджиева. Согласно решению, принятому на заседании под председательством судьи Медины Багировой, срок ареста экс-главы ИВ был продлен еще на три месяца.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)