Пожар в Наримановском районе Баку потушен (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Пожар, вспыхнувший утром 16 октября на торговых объектах у станции метро "Нариман Нариманов" в Баку, потушен.
Об этом сказала в субботу Trend глава пресс-службы МЧС Гюльчин Мехтиева.
Она сообщила, что к тушению пожара на улице Тебриз в Наримановском районе столицы были привлечены подразделения Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.
По словам Мехтиевой, на территории площадью 300 квадратных метров сгорели одноэтажные торговые объекты.
"Благодаря оперативным мерам, принятым сотрудниками МЧС, пожар был локализован и потушен в 10:24. Находящиеся рядом с местом пожара другие объекты и жилые дома были защищены от огня", - сказала Мехтиева.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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