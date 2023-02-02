Госпогранслужба Азербайджана назвала число задержанных с начала года нарушителей границы

БАКУ /Trend/ - В течение января 2023 года Государственной пограничной службой (ГПС) Азербайджана продолжены мероприятия по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе ГПС Азербайджана, за нарушение государственной границы в январе 2023 года были задержаны 33 человека, 19 из которых граждане Азербайджана, 8 - Пакистана, по два - Ирана и Египта, по одному - Нигерии и Грузии.

В рамках деятельности по борьбе с нелегальной миграцией 16 человек были задержаны при попытке пересечения государственной границы по поддельным документам.

За нарушение правил пограничного режима в отношении 1 055 человек были приняты соответствующие меры.

(Перевод: Фидан Мустафаева)