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В Саатлы учитель и 8 школьников отравились угарным газом

Происшествия Материалы 18 декабря 2023 13:42 (UTC +04:00)
В Саатлы учитель и 8 школьников отравились угарным газом

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - 18 декабря около 11:00 в Саатлинскую центральную районную больницу поступил звонок о массовом отравлении.

Об этом в понедельник в ответ на запрос Trend сообщили в TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана).

Было сообщено, что в отделение неотложной медицинской помощи медицинского учреждения были помещены 9 человек с подозрением на отравление угарным газом.

Лечение пострадавших продолжается. Их состояние оценивается как стабильное.

Отметим, что в Саатлы 8 школьников и учитель отравились угарным газом в школьном микроавтобусе. Инцидент произошел в селе Гарануру.

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